Стали известны подробности нападения на российских туристов в Абхазии

Директор пансионата «Самшитовая роща» в абхазской Пицунде Игорь Акалович рассказал в беседе со Sputnik Абхазия, что пострадавшие при стрельбе граждане РФ многократно привлекали к себе внимание.

Как рассказал Акалович, россияне, по которым вел стрельбу местный 43-летний житель, сняли номер за день до инцидента.

«В медицинском блоке на них обратили внимание, главврач которого сказал, что с ними что-то не так. Возможно, у них было какое-то нервное возбуждение или были выпившие, не могу сказать точно. Вечером гости жаловались на шум и вызвали охрану. Как раз эти двое мужчин были там», - рассказал он.

Директор пансионата также добавил, что после этого мужчины направились в ресторан «Апсны», где и произошла ситуация со стрельбой. В данный момент опрашивают работников учреждения и очевидцев. В пансионате будут усилены меры безопасности.

Ранее стало известно, что в результате инцидента в Абхазии россияне были госпитализированы в больницу, а после переправлены в РФ. Позже стало известно о задержании самого стрелка. По данным СМИ, это ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности местный житель. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.