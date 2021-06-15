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Стали известны подробности нападения на российских туристов в Абхазии

Анна Назайкина
15:22 15.06.2021
В данный момент опрашивают работников учреждения и очевидцев, будут усилены меры безопасности.
Стали известны подробности нападения на российских туристов в Абхазии
© Фото: Томас Тхайцук, РИА Новости
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Директор пансионата «Самшитовая роща» в абхазской Пицунде Игорь Акалович рассказал в беседе со Sputnik Абхазия, что пострадавшие при стрельбе граждане РФ многократно привлекали к себе внимание.

Как рассказал Акалович, россияне, по которым вел стрельбу местный 43-летний житель, сняли номер за день до инцидента.

«В медицинском блоке на них обратили внимание, главврач которого сказал, что с ними что-то не так. Возможно, у них было какое-то нервное возбуждение или были выпившие, не могу сказать точно. Вечером гости жаловались на шум и вызвали охрану. Как раз эти двое мужчин были там», - рассказал он.

Директор пансионата также добавил, что после этого мужчины направились в ресторан «Апсны», где и произошла ситуация со стрельбой. В данный момент опрашивают работников учреждения и очевидцев. В пансионате будут усилены меры безопасности.

Ранее стало известно, что в результате инцидента в Абхазии россияне были госпитализированы в больницу, а после переправлены в РФ. Позже стало известно о задержании самого стрелка. По данным СМИ, это ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности местный житель. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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