Двое туристов из РФ пострадали после перестрелки в Пицунде

Двое туристов из России, проводивших свой отдых в Абхазии, пострадали в результате стрельбы в Пицунде. Об этом сообщили в российском посольстве в республике.

«Это были отдыхающие. Их отвезли в больницу. Сначала в гагрскую, затем вывезли в Сочи. Консульство и представительство МВД России в Абхазии держат этот вопрос на контроле», - сказал представитель посольства в беседе с РИА Новости.

По данным республиканской полиции, стрельба произошла в ресторане на территории местного пансионата. Другие подробности конфликта не приводятся.