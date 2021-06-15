Звуки выстрелов и крики: инцидент с российскими туристами в Пицунде попал на видео

Опубликовано видео инцидента в Абхазии, в ходе которого получили ранения двое туристов из России. По данным местного МВД, в ресторане пансионата в Пицунде началась стрельба. На опубликованных в социальных сетях кадрах слышны звуки выстрелов и крики посетителей.

В результате инцидента, россияне были госпитализированы в больницу, а после переправлены на Родину.

Позже стало известно о задержании самого стрелка. По данным радио Sputnik, это ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности местный житель. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.