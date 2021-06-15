Космонавт под номером 13: почему первый полет Владимира Шаталова перенесли в последний момент

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, кандидат технических наук Борис Волынов в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о Владимире Шаталове.

Космонавт рассказал, что в авиации не любят номер 13. В январе, когда Шатилову нужно было отправляться в космос, руководство задумалось о выбранном дне полета.

«Тринадцатого числа пуск, все призадумались, начиная от генерального и заканчивая самым рядовым человеком, который работает с ракетоносителем. Все знают, что это плохо. Думали-думали и все-таки решили не рисковать. Вытащили из кабины космонавта, это впервые было такое, когда там до старта оставалось очень немного времени. Он уже сидел в кабине, готов был к старту. Его вытащили и сказали, что старт переносится...Он пришел зеленый, весь в расстроенных чувствах», - рассказал он.

14 января 1969 года тринадцатый советский космонавт Владимир Шатилов все-таки стартовал. Впоследствии при участии Шаталова впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов. Его именем назван кратер на Луне.

Напомним, что сегодня стало известно, что Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Шаталов ушел из жизни в возрасте 93 лет.