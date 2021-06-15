Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Космонавт Елисеев рассказал о характере Владимира Шаталова

Анна Назайкина
13:31 15.06.2021
Тринадцатый советский космонавт был очень строгим по отношению к себе и другим, заявил Алексей Елисеев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

Советский космонавт, дважды Герой СССР Алексей Елисеев рассказал о характере Владимира Шаталова, ушедшего из жизни сегодня в возрасте 93 лет.

«Я с ним летал три раза. Владимир Александрович был человек преданный авиации, потом космонавтике. Он сам исходно был летчиком, учил летчиков летать. Потом попал в отряд космонавтов... Он человек очень организованный, очень преданный делу, очень строгий по отношению к себе и другим. В то же время человек с чувством юмора. Очень жаль, что его не стало», - сказал Елисеев.

Шаталов был 13-м советским космонавтом и 34-м кocмoнaвтом миpa. Он совершил три полета на кораблях «Союз-4», «Союз-8» и «Союз-10». При участии Шаталова впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов. Его именем назван кратер на Луне.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:54 В стране и мире
Видео
В ожидании высоких гостей: как Женева готовится к российско-американскому саммиту
13:21 ОПК
Видео
Конструкторы показали, как новые выстрелы к РПГ-7 расширяют возможности гранатомета
13:07 В стране и мире
Видео
Космонавт под номером 13: почему первый полет Владимира Шаталова перенесли в последний момент
12:07 В стране и мире
Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей для получения полиса ОСАГО
10:41 В стране и мире
Глава МИД Германии не исключил новых санкций в отношении «Северного потока - 2»
Популярное
Футболист Эриксен рассказал о своем самочувствии после остановки сердца
В Германии назвали чушью условие Украины по Крыму и «Северному потоку - 2»
Эксперт перечислил профессии с самыми большими в стране пенсиями
Эксперт перечислил профессии с самыми большими в стране пенсиями
Видео
Путин в ходе интервью NBC попросил журналиста не «затыкать ему рот»
Видео
«ДТП» с участием скейтера и лошади в Санкт-Петербурге попало на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.