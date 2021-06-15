В стране и мире Космонавт Елисеев рассказал о характере Владимира Шаталова Анна Назайкина Тринадцатый советский космонавт был очень строгим по отношению к себе и другим, заявил Алексей Елисеев. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Советский космонавт, дважды Герой СССР Алексей Елисеев рассказал о характере Владимира Шаталова, ушедшего из жизни сегодня в возрасте 93 лет. «Я с ним летал три раза. Владимир Александрович был человек преданный авиации, потом космонавтике. Он сам исходно был летчиком, учил летчиков летать. Потом попал в отряд космонавтов... Он человек очень организованный, очень преданный делу, очень строгий по отношению к себе и другим. В то же время человек с чувством юмора. Очень жаль, что его не стало», - сказал Елисеев. Шаталов был 13-м советским космонавтом и 34-м кocмoнaвтом миpa. Он совершил три полета на кораблях «Союз-4», «Союз-8» и «Союз-10». При участии Шаталова впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов. Его именем назван кратер на Луне. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика