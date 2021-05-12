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Врач объяснил, эффективны ли шампиньоны при лечении рака

Светлана Иванова
15:27 12.05.2021
Аллерголог-онкоиммунолог счел малоэффективным применение экстракта шампиньонов при лечении онкологии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imago stock&people, Globallookpress
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Экстракт шампиньонов не способен подавить рост клеток рака. Такое мнение выразил в комментарии «Звезде» врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев. Специалист отреагировал на публикацию исследования американских ученых, которые сообщили о том, что полученные из грибов вещества продемонстрировали эффективность при уничтожении клеток рака представительной железы.

«В культурах клеток воздействие есть, но оно очень ничтожно, к сожалению. Чтобы получить экстракты, воздействующие только на культуры клеток, надо приложить огромное усилие, которое экономически не очень выгодно. К сожалению, огромное количество потенциально хороших соединений было забраковано на животных моделях», - уточнил специалист.

Он указал, что сейчас медицина давно прошла тот этап, когда в каких-то крайне распространенных вещах искали экстракты, воздействующие на злокачественные опухоли.

«По поводу естественных соединений. Они, к сожалению, либо весьма токсичны, либо малоэффективны», - пояснил онкоиммунолог.

Он также напомнил про существующую сегодня проблему при лечении онкологии. В частности, тот факт, что крупные, особенно белковые, молекулы при длительном использовании блокируются работой защитных антител, что приводит к снижению эффективности препаратов.

«С этим мы часто сталкиваемся и в онкологии, поначалу все замечательно, эффективно, а по прошествии нескольких курсов мы видим, что эффективность падает. И опухолевая клетка тоже защищается, тут даже вопросов нет, но и еще плюс ко всему организм защищается от инородного тела», - рассказал специалист.

Ученые неоднократно исследовали способность грибов положительно влиять на опухоли. Так, японские специалисты полагают, что из-за наличия антиоксидантов в вешенках, шиитаке и маитаке их регулярное употребление может уберечь мужчин среднего возраста от рака предстательной железы.

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