В России зафиксировали 14 185 случаев заражения коронавирусом за сутки
Около 15% заразившихся не имели клинических проявлений болезни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
В России за минувшие сутки выявили 14 185 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
Отмечается, что около 15% заразившихся не имели клинических проявлений болезни.
Самое большее количество инфицированных зафиксировано в Москве - 6 805 новых случаев. Далее идут Подмосковье (1 135) и Санкт-Петербург (902).
Ранее врачи предупредили об изменении симптомов коронавируса. В частности, по данным медиков, теперь вместо лихорадки и кашля чаще встречаются головные боли и боль в горле.