В России зафиксировали 14 185 случаев заражения коронавирусом за сутки

В России за минувшие сутки выявили 14 185 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что около 15% заразившихся не имели клинических проявлений болезни.

Самое большее количество инфицированных зафиксировано в Москве - 6 805 новых случаев. Далее идут Подмосковье (1 135) и Санкт-Петербург (902).

Ранее врачи предупредили об изменении симптомов коронавируса. В частности, по данным медиков, теперь вместо лихорадки и кашля чаще встречаются головные боли и боль в горле.