Вильфанд предупредил об аномальной жаре в центральной части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально жаркая погода с температурой выше нормы на 4 градуса установится в центре Европейской России в выходные.

«В субботу будет 25-30, в воскресенье около 27-32 градусов. Температура существенно выше нормы (на 4 градуса)», - сказал Вильфанд, передает РИА Новости.

По его словам, начало недели было теплым, до 27 градусов тепла, далее жителей ЦФО ждет понижение температуры.

«Сейчас давление около нормы и в прогнозах звучит, что местами кратковременный, небольшой дождь. Это не высокое давление, которое препятствует развитию облакообразования», - отметил специалист.

По словам Вильфанда, начиная со среды на Европейскую территорию начнет распространятся область высокого давления с запада.

В среду в ЦФО температура понизится на 1-2 градуса, в четверг будет ниже еще на 1-2 градуса до 23-24 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что летняя жара придет в Москву на текущей неделе. Отмечается, что 14 и 15 июня июньское солнце будет прогревать воздух до +24...+29 градусов, ночью температура составит +14...+17.