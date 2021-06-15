Косметолог рассказала о рисках нанесения духов на кожу в солнечную погоду

Использование духов в жаркие дни может привести к особому виду дерматита, который вызывает пигментные пятна на коже. Об этом россиян предупредила косметолог и врач-дерматолог Натэла Гришина. Дело в том, объяснила эксперт, что кожа под воздействием солнечного излучения может болезненно реагировать на некоторые компоненты духов, такие как спирт или эфирные масла.

«Реакция кожи на компоненты духов многократно усиливается при воздействии ультрафиолета. Появляется особый вид дерматита. Это бурые пятна на коже, различной формы и размеров. Как правило, такой дерматит сопровождается умеренным зудом, который исчезает самостоятельно, но на месте этих пятен появляется пигментация», - предупредила в разговоре со «Звездой» Гришина.

Избежать неприятных последствий можно, отметила эксперт. Во-первых, в жаркие дни стоит воздержаться от активного использования духов и эфирных масел. В крайнем случае, наносить их следует на те участки кожи, которые не контактируют с солнцем.

«Можно сделать несколько нажатий и войти в облако духов так, чтобы их молекулы равномерно осели на поверхность кожи, одежду и волосы. Это непрямое воздействие духов. Если речь о концентрированных маслах, то их наносить нужно на кончики волос, на одежду или на места на коже, где воздействие с ультрафиолетом исключено», - добавила косметолог.

Рекомендации Натэлы Гришиной особенно актуальны в свете прогноза погоды на ближайшие дни. По данным синоптиков, несмотря на локальные ливни и грозы, погода в столичном регионе сохранится жаркая и солнечная. К выходным в Москве и области ожидается до 32 градусов выше ноля.