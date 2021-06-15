Футболист Эриксен рассказал о своем самочувствии после остановки сердца

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен рассказал о своем самочувствии после перенесенной остановки сердца во время матча на чемпионате Европы - 2020.

«Всем привет! Хочу поблагодарить вас за огромное количество добрых сообщений, которые приходят со всего мира. Это многое значит для меня и моей семьи. Я в порядке, насколько это возможно при данных обстоятельствах. Мне по-прежнему нужно пройти некоторые обследования, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за наших парней в грядущих матчах. Играйте за Данию», - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, что спортсмен потерял сознание в первом тайме встречи Дании с Финляндией в Копенгагене. Футболист был реанимирован прямо на поле, а затем его доставили в медицинское учреждение, его состояние удалось стабилизировать. Позже стало известно, что Эриксен перенес остановку сердца.