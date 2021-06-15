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Врач объяснил, чем опасен тополиный пух для взрослых

Светлана Иванова
11:04 15.06.2021
Аллергические реакции на пыльцу растений луговых злаков, которые переносит тополиный пух, стали часто фиксироваться у людей в зрелом возрасте, отметил специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Legky, Global Look Press
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В последнее время все чаще аллергические реакции на пыльцу растений стали развиваться у людей в зрелом возрасте. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал врач-аллерголог Дмитрий Якубов. По его словам, согласно классическому течению заболевания, аллергия впервые наблюдается в детстве, а по мере взросления человека проявления становятся менее выраженными.

«Стало впервые возникать у людей уже в зрелом возрасте, то есть люди приходят, например, в 40 лет впервые с аллергией. Ситуация немножко поменялась, обычно все это возникало в детстве, а потом с возрастом потихонечку затухало, сейчас бывает, что наоборот», - указал специалист.

Он также напомнил, что тополиный пух, который беспокоит людей во время цветения деревьев, не может вызвать аллергической реакции. Пух, в свою очередь, вызывает механическое раздражение верхних дыхательных путей. Как пояснил врач, сейчас время активного цветения луговых злаковых трав, и именно они являются причиной возникновения аллергических реакций, а пух - это переносчик пыльцы растений-аллергенов.

Обезопасить себя от их развития можно с помощью барьерных средств, специальных спреев и противоаллергических средств. Кроме того, аллергикам стоит отказаться от выездов на природу в этот период, указал доктор.

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