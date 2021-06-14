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Врач развел миф о способности тополиного пуха вызывать аллергию

Роман Захаров
12:15 14.06.2021
По словам аллерголога-иммунолога Константина Лобанова, люди начинают чихать от тополиного пуха из-за того, что он «царапает» верхние дыхательные пути.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay
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Многие люди полагают, что тополиный пух может вызывать аллергию, однако такое мнение - ошибочно. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач аллерголог-иммунолог высшей категории Константин Лобанов.

«Тополиный пух - с ним часто связывают проявление аллергии, но, как правило, аллергия с ним напрямую не связана. Он может вызывать механическое раздражение верхних дыхательных путей - царапать просто, вызывать чихание. Пух - это уже семена. Тополь плодоносит одновременно с цветением луговых злаковых трав - вот их пыльца может вызывать аллергию. Тополиный пух совпадает с цветением других растений, вызывающих аллергию», - объяснил он.

При этом Лобавнов дал простую рекомендацию, как обезопасить дыхательные пути от неблагоприятного воздействия тополиного пуха, и посоветовал людям, страдающим в это время года от раздражения слизистых, все же показаться врачу.  

«Пух в большом количестве может, как и любая пыль, вызывать механическое раздражение. Человек должен чихнуть, если ему попадает (в дыхательные пути - прим. ред.) тополиный пух, пыль, шерсть животных - неважно. Тут одно только поможет - избегать контакта. Но все же надо разобраться, что вызывает эту чувствительность и есть ли, все-таки, аллергия», - заключил специалист.

Ранее сотрудница клининговой компании Вера Глебовская в беседе со «Звездой» рассказала, как обезопасить свое жилье от попадания внутрь тополиного пуха.

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