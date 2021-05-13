Медведчук помещен под домашний арест до 9 июля

По решению Печерского районного суда Украины, депутат Виктор Медведчук был помещен под домашний арест до 9 июля по делу в госизмене. Отмечается, что сторона защиты просила у суда не избирать меру пресечения, так как депутату не вручили должным образом подозрение. Сторона обвинения в свою очередь требовала поместить Медведчука под стражу.

«Применить к Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать место его проживания… сроком до 9 июля 2021 года включительно», - цитирует РИА Новости слова судьи.

Депутат обязался сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет. Также он должен являться в суд по первому требованию. Медведчук заявил, что намерен продолжать заниматься политической деятельностью.

Ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу расследования Генпрокуратуры страны о его госизмене и не отрицает вероятность своего ареста. При этом депутат не считает себя виновным.