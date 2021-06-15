Глава МИД Германии не исключил новых санкций в отношении «Северного потока - 2»

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что пока нельзя полностью исключать вероятность введения со стороны США новых санкций против газопровода «Северный поток - 2». По его словам, обсуждение этого вопроса в последние недели дает надежду на его окончательное разрешение в ближайшие месяцы.

«Я бы не сказал, что новых санкций больше не последует. Как демократы, так и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении "Северного потока - 2"», - заявил Маас в беседе с агентством Bloomberg.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что дальнейшее введение санкций в отношении проекта российского трубопровода «Северный поток - 2» может быть непродуктивным и ухудшит отношения Штатов с Европой. По словам Байдена, реализация проекта почти завершена и будет продолжена, несмотря на действующие санкции.

«Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Трубопровод проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США.