Автоюрист исключил возможность введения в РФ штрафа за езду на шипованной резине летом

В России нельзя ввести штраф за использование зимней шипованной резины в летний период, поскольку страна очень большая и летний и зимний сезоны в разных ее регионах наступают в разное время. Так автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе со «Звездой» прокомментировал предложение «Росасфальта» ввести в РФ соответствующее наказание.

«Мы не можем ввести штраф на зимнюю/летнюю резину. Объясню почему. Россия она очень большая, и где-то лето, например в Сочи, наступает уже в феврале, там в этом месяце уже можно ездить на летней резине, а где-то севернее лето наступает позже. У нас нет этих рамок, когда вводить три зимних месяца. Поэтому штраф наложить невозможно, у нас есть только предписания по рекомендации - использовать зимнюю резину зимой и ставить летнюю летом, ближе к лету», - объяснил специалист.

Автоюрист при этом подчеркнул, что мнение о быстром разрушении асфальта при использовании шипованной резины не соответствует действительности. Истинной же причиной скорого износа дорожного полотна, считает эксперт, являются некачественно выполненные работы по его укладке.

«Если вы хотите сказать, что у нас асфальт разрушается от шипованной резины, то есть "Росасфальт" выдвигает такую рекомендацию, чтобы зимнюю резину меняли больше, потому что якобы разрушается асфальт. Как по мне, так нет... Когда асфальт положили по ГОСТам, он лежит очень долго и все с ним нормально. Там проходят тонны машин. А если асфальт положен не по ГОСТу, а как его недавно кидали: в дождь, нехватка машин была, кто-то где-то что-то сэкономил, то, конечно, он развалится», - резюмировал Дмитрий Славнов.

С инициативой введения наказания за езду на шипованной резине летом к ГИБДД ранее обратились представители ассоциации «Росасфальт». Эта организация объединяет производителей асфальтобетонных смесей и дорожников. Если изменения в закон будут приняты, то нарушителям новых правил будет грозить штраф в размере двух тысяч рублей.