В Костроме наградили спасших детей из горящей квартиры военнослужащих

В Костроме наградили военнослужащих, которые спасли при пожаре троих детей. В парашютно-десантном полку сержанту Кириллу Никитину и старшему сержанту запаса Ивану Потемину перед строем вручили почетные грамоты и объявили благодарности от командования части. Еще двое местных жителей получили благодарности от властей города, мужчин представят к ведомственным наградам МЧС.

Все четверо говорят, что в момент ЧП не сомневались в своих силах. Они думали только о том, как поскорее вытащить детей из горящей квартиры. Дверь была заперта, и двухлетнюю девочку, а также мальчиков трех и десяти лет пришлось эвакуировать через окно, забравшись на третий этаж по водосточной трубе.

«Забежал домой, дома была монтировка, и начал ломать двери. Потом выбежал на улицу, ребята уже вытаскивали детей, я подбежал к ним и снизу уже их принимал», - рассказал военнослужащий Ивановского соединения ВДВ Кирилл Никитин.

По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Дети остались дома одни и играли с зажигалкой. Семья стояла на учете как неблагополучная.