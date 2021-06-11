«Настоящие герои»: в Костроме детей спасли из горящей квартиры

В Костроме детей спасли из горящей квартиры. Родители оставили их дома, а сами ушли. Очевидцы опубликовали в Сети видео спасения.

В квартире начался пожар, выломать дверь не получилось, поэтому соседи забрались по водосточной трубе на третий этаж.

На кадрах видно, как трое мужчин держась одной рукой за трубу, второй спускали детей. В результате происшествия дети были благополучно спасены. Семья, по рассказам местных жителей, неблагополучная. Родители состоят на учете.

«Вот кому медали давать надо! Настоящие герои», - написал один пользователей к видео «ВКонтакте».

Пожарные потушили огонь. На данный момент специалисты устанавливают причину произошедшего. Из детей никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.