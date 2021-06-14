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Лучшие из лучших: кто стал победителем первого финала конкурса «Новая Звезда»

Россина Бодрова
08:59 14.06.2021
Первый финал музыкального состязания выиграли пять исполнителей из разных уголков России.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Кастинг, отбор, выступление, решение жюри, следующий этап и, наконец, финал. Участники всероссийского музыкального конкурса «Новая Звезда» прошли огромный путь и только самые лучшие добрались до конца.

Первой на сцену вышла Рагда Ханиева из Махачкалы. Она исполнила невероятно чистую и откровенную песню о любви, где всегда есть место и боли, и страхам.

«Ощущения невероятные, конечно было волнительно первой выступать, надеюсь, что я со своей задачей справилась», - рассказала девушка после выступления.

Настоящим прорывом стал 19-летний житель Ставропольского края Юджи. Артист, несмотря на свою юный возраст, уже написал больше 300 песен. Заявку на конкурс он отправил в последний день и в итоге прошел до самого финала, получив 100 баллов от жюри и любовь телезрителей. 

«У меня даже сейчас то самое чувство, когда по голове бегут мурашки. Я конечно был очень рад, поскольку быть победителем зрительского голосования, это огромнейшая честь и самая главная награда», - поделился он впечатлениями.

Среди финалистов и Софья Власкина из Амурской области. Исполненная ею композиция была написана в рамках проекта специально для артистки. В итоге все пять лучей зажглись, несмотря на то, что во время репетиций приходилось часто отвлекаться по учебе.

В образе интеллигентного хулигана  перед жюри предстал представитель Иркутска Паша Гудвин, который тоже получил 100 баллов. Выяснилось, чтобы зажечь на сцене, нужно пройти целый ритуал, и у Паши он - свой собственный.

«Я закрываю глаза, глубоко дышу и считаю до 10, для того, чтобы сконцентрироваться и собрать внутри всю энергию», - раскрыл свой секрет артист.

В составе финалистов и Василина Иванова из Курска. Ее голос переплетает ноты, словно по волшебству. Исполненную песню она посвятила своему отцу. Во время выступления он был совсем близко - в зрительском зале.

Сейчас пять регионов и пять сильнейших вокалистов страны ждут решения жюри. Сколько конкурентов к ним еще добавится - покажет второй финал.

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