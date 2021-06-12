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«Не перестают удивлять»: завтра выходит финальное шоу «Новая Звезда»

Кира Карон
Россина Бодрова
18:42 12.06.2021
«Новая Звезда - 2021» выйдет в эфир 13 июня, в 21:00 на телеканале «Звезда».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Более суток остается до выхода в эфир финального шоу «Новая Звезда». Уже завтра на сцене выступят лучшие вокалисты со всей страны. Специально для них известные композиторы написали песни, а режиссеры и хореографы поставили номера.

От того, что происходит на сцене даже ведущий теряет дар речи. За кулисами нарастает напряжение. Участники, которым вот-вот выходить на сцену, прикованы к монитору в фан-зоне и наблюдают за настроением жюри, которые могут запутать прямо во время голосования.

Четверых участников зрители вернули в проект. Теперь им нужно вернуть доверие и выступить в дуэтах с известными исполнителями. И после таких экспериментов появляются неожиданные предложения.
Это шоу, которое не идет по сценарию. В студии задействовано 13 камер - все, чтобы уловить любую внезапную эмоцию. Так и случилось прямо во время записи концерта, когда запел не участник.

От джаза до рока. От юга и на восток. Этнические мотивы одна из фишек шоу. Артисты буквально переносят зрителя и в новые страны, например солнечную Армению. И стирают границы прошлого и настоящего: где фолк и поп отлично звучат вместе.

Софье Власкиной всего 19 лет и это ее первое участие в таком масштабном конкурсе. Пока сдавала госэкзамены в музыкальном училище - трудилась и над своим номером.

Участники не перестают удивлять: кому-то удалось похудеть во время проекта, кто-то прямо сегодня отмечает день рождения. Запоминаются не только талантом, но и яркими эпизодами жизни по ту сторону шоу.

Одни зажигают, другие гасят звезды, мнение судей расходится, и кто вновь выйдет на эту сцену, но уже в качестве победителя - угадать невозможно.

Смотрите первую часть финала всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда - 2021» в воскресенье, 13 июня, в 21:00 на телеканале «Звезда». В режиме живого звука зрители услышат не только абсолютно новые песни, написанные лучшими композиторами специально для участников проекта, но и вокал Ирины Дубцовой, Владимира Преснякова, Наргиз Закировой, Дмитрия Маликова и группы «Самоцветы».

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