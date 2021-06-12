Замглавы центра Гамалеи допустил появление «московского» штамма COVID-19

Заместитель директора центра Гамалеи Денис Логунов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о вероятности появления «московского» штамма коронавируса. Об этом он заявил в кулуарах церемонии вручения государственных премий. Президент ответил, что уже обсуждал эту тему.

«А главное, что в еще Москве могут быть свои "московские" штаммы», - сказал Путину Логунов.

Ученый не уточнил, чем столичная разновидность может отличаться от других версий вируса.

Также глава Центра заявил Путину о разработке детской вакцины от коронавируса. Она подойдет для детей от 15 до 17 лет.