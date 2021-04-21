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Врач назвала страшное последствие недосыпа

Анна Назайкина
17:28 21.04.2021
Специалист также рассказала о результатах исследования, в ходе которого добровольцы не спали полноценно в течение нескольких суток.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sammy Williams, Unsplash.com
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Врач-невролог, реабилитолог Марина Аникина в разговоре со «Звездой» заявила, что недосыпание и хронический стресс напрямую связаны с риском развития болезни Альцгеймера.

«Влияет недосып, влияет хронический стресс. Это все приводит к изменениям Альцгеймера и подобным», - сказала специалист.

Кроме того, врач рассказала о существовании исследований, в ходе которых здоровые добровольцы молодого возраста не спали полноценно несколько суток. После этого у них взяли пробы спино-мозговой жидкости. В них были обнаружены изменения, схожие с теми, которые впоследствии развиваются у пациентов с болезнью Альцгеймера, отметила Аникина.

«Есть теория, что неправильная стрессовая эксплуатация мозга на протяжении определенного длительного периода приводит вот к таким изменениям, что мозг не может в таких условиях работать на полную мощность, поэтому он переходит в режим ожидания. Если этот режим ожидания достаточно долгий, то потом это проявляется уже определенными более масштабными патологическими изменениями и клинически будет представлено в виде болезни Альцгеймера в том числе», - объяснила невролог.

Ранее психотерапевт, психиатр, невролог, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Ольга Котова назвала «Звезде» занятие, которое уменьшает риск деменции.

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