Макушка лета: метеоролог рассказал о погоде в Москве в июле
По словам синоптика, температура в середине лета ожидается чуть выше нормы.
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В Москве в июле ожидаются температура на 1,5-2 градуса выше нормы и дефицит осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«Июль по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 20-40%», - сообщил он РИА Новости.
На юго-западе Центральной России, по словам метеоролога, дефицит осадков может доходить до 60-80%.
Тишковец также добавил, что отклонения от нормы станут меньше в августе - так, температура воздуха будет только на 0,5-1 градус выше многолетних значений, а недостаток осадков составит не более 20%.
Ранее синоптик рассказал, что по-настоящему летняя погода задержится в Москве надолго.