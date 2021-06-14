Макушка лета: метеоролог рассказал о погоде в Москве в июле

В Москве в июле ожидаются температура на 1,5-2 градуса выше нормы и дефицит осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Июль по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 20-40%», - сообщил он РИА Новости.

На юго-западе Центральной России, по словам метеоролога, дефицит осадков может доходить до 60-80%.

Тишковец также добавил, что отклонения от нормы станут меньше в августе - так, температура воздуха будет только на 0,5-1 градус выше многолетних значений, а недостаток осадков составит не более 20%.

Ранее синоптик рассказал, что по-настоящему летняя погода задержится в Москве надолго.