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В Белом доме раскрыли стратегию Байдена на встрече с Путиным

Виктория Ивашечкина
05:53 14.06.2021
Переговоры политиков состоятся в среду, 16 июня, в Женеве.
В Белом доме раскрыли стратегию Байдена на встрече с Путиным
© Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что американский лидер Джо Байден на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным планирует искать общие интересы между Вашингтоном и Москвой, а не выстраивать доверительные отношения.

«Это встреча с целью выяснить, какие мы можем найти точки соприкосновения, будучи прямолинейными и откровенными относительно интересных нам сфер», - объяснила Псаки в ходе брифинга. 

По ее словам, американский политик ранее уже взаимодействовал с российским главой и знает, чего ожидать.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве.

Ранее президент России рассказал, какие темы он хотел бы обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом. По словам Путина, в ходе встречи, вероятно, будут обсуждаться вопросы региональных конфликтов, Сирия, Ливия и темы, связанные с природоохранной деятельностью.

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