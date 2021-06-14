В Белом доме раскрыли стратегию Байдена на встрече с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что американский лидер Джо Байден на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным планирует искать общие интересы между Вашингтоном и Москвой, а не выстраивать доверительные отношения.

«Это встреча с целью выяснить, какие мы можем найти точки соприкосновения, будучи прямолинейными и откровенными относительно интересных нам сфер», - объяснила Псаки в ходе брифинга.

По ее словам, американский политик ранее уже взаимодействовал с российским главой и знает, чего ожидать.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве.

Ранее президент России рассказал, какие темы он хотел бы обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом. По словам Путина, в ходе встречи, вероятно, будут обсуждаться вопросы региональных конфликтов, Сирия, Ливия и темы, связанные с природоохранной деятельностью.



