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В России могут ввести отцовский капитал

Ян Брацкий
04:54 01.06.2021
Кроме того, предлагается ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка.
В России могут ввести отцовский капитал
© Фото: pixabay
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Многодетные родители в России смогут рассчитывать на получение отцовского капитала в 639,4 тысячи рублей. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру российского кабмина Татьяне Голиковой.

Предполагается, что для реализации инициативы предстоит разработать новый федеральный проект «Многодетная страна» и включить его в нацпроект «Демография».

«В рамках данной инициативы федерального проекта "Многодетная страна" предлагаем реализовать следующий комплекс мер: ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье... Расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка», - приводит РИА Новости текст письма.

Кроме того, общественники предлагают ежемесячно выплачивать пособие на третьего и последующих детей всем семьям, независимо от уровня их доходов. Среди прочих инициатив - особая система налогообложения для таких семей, возможность получения детьми профессионального образования на условиях целевого контракта.

«Освободить от налогов на единственное имущество (земельный участок, дом, жилье, дачу, автомобиль и другое транспортное средство). ... Ввести субсидии при найме жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере не менее 50 процентов от стоимости найма», - прописано в предлагаемом комплексе мер.

Общественники предлагают также предусмотреть возможность выдачи многодетным матерям родового сертификата, дающего право на дополнительные медицинские услуги. Родители, воспитывающие трех и более детей, смогут раньше выходить на пенсию и пользоваться субсидиями при поездке с детьми на отдых.

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