Спорт Эриксен рассказал о самочувствии после остановки сердца на футбольном поле Анна Касаткина Футболист высказал благодарность за оказанную ему помощь и поддержку. © Фото: Tomi H‰nninen Tomi H‰nninen Newspix24 Globallookpress Читайте нас на: Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал о своем самочувствии после остановки сердца на футбольном поле. Его слова в Twitter привел итальянский журналист Фабрицио Романо. «Спасибо, я не сдамся. Сейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что произошло», - сказал игрок изданию La Gazzetta dello Sport. Эриксен также выразил благодарность за оказанную ему помощь и поддержку. Футболист потерял сознание в первом тайме встречи Дании с Финляндией в Копенгагене в рамках чемпионата мира по футболу. Спортсмена реанимировали на поле, а затем доставили в медучреждение, его состояние удалось стабилизировать. Позже стало известно, что Эриксен перенес остановку сердца. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика