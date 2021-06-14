Эриксен рассказал о самочувствии после остановки сердца на футбольном поле
Футболист высказал благодарность за оказанную ему помощь и поддержку.
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал о своем самочувствии после остановки сердца на футбольном поле. Его слова в Twitter привел итальянский журналист Фабрицио Романо.
«Спасибо, я не сдамся. Сейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что произошло», - сказал игрок изданию La Gazzetta dello Sport.
Эриксен также выразил благодарность за оказанную ему помощь и поддержку.
Футболист потерял сознание в первом тайме встречи Дании с Финляндией в Копенгагене в рамках чемпионата мира по футболу. Спортсмена реанимировали на поле, а затем доставили в медучреждение, его состояние удалось стабилизировать. Позже стало известно, что Эриксен перенес остановку сердца.