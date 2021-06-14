Санкции США против госдолга РФ вступили в силу

Американские санкции, которые запрещают американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации, вступили в силу с понедельника, 14 июня.

Отмечается, что еще в середине апреля США объявили о введении новых ограничений против России. При этом американские финансовые учреждения по-прежнему смогут покупать и продавать российские госбонды на вторичном рынке, передает РИА Новости.

По словам экспертов, расширяется введенный в 2019 году запрет для американских инвесторов на покупку новых выпусков российских государственных еврооблигаций. В Минфине объявили, что после 14 июня будут размещаться только новые выпуски ОФЗ.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире. Несмотря на санкции США, спрос на него останется высоким. Для американских финансовых институтов - это упущенная выгода.