«Упущенная выгода»: Силуанов оценил новые американские санкции против России

По мнению министра финансов России Антона Силуанова, российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире. Несмотря на санкции США, спрос на него останется высоким. Для американских финансовых институтов - это упущенная выгода.

«В структуре держателей ОФЗ превалируют отечественные инвесторы (более 80%), а приверженность благоразумной финансовой политике делает наши обязательства одними из самых надежных и низкорискованных в мире – спрос на них останется высоким, несмотря на административные ограничения»,- сказал Силуанов.

Также он отметил, что тут «скорее можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены».

Силуанов добавил, что за развитием ситуации на отечественном финансовом рынке пристально следят Минфин совместно с Банком России.

«У нас достаточно инструментов для укрепления стабильности – будем их использовать в случае необходимости. Это, например, касается графика проведения аукционов на первичном рынке», - сказал министр.

Ранее в Белом доме объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, администрация Джо Байдена намерена ввести ограничения против шести компаний, якобы поддерживающих «хакерские операции российских спецслужб».