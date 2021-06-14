В Роспотребнадзоре рассказали о восприимчивости молодых людей к новым штаммам COVID-19

Замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что молодые пациенты реже сталкиваются с тяжелыми симптомами при заражении новыми штаммами COVID-19. При этом они остаются основными переносчиками инфекции.

По словам Пшеничной, такие пациенты, столкнувшись с незначительными симптомами, редко обращаются в больницу. Они продолжают вести повседневный образ жизни, подвергая опасности окружающих, передает РИА Новости.

Наталья Пшеничная напомнила, что симптомы при заражении новыми штаммами COVID-19 можно спутать с признаками сезонной ОРВИ. Это, как считает специалист, также является одной причин нежелания молодых людей посещать врача.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что мониторинг штаммов COVID-19, созданный в РФ, выявил циркуляцию на территории страны множества собственных измененных вариантов инфекции.