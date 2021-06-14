Президент США Джо Байден назвал США лучшим другом Израиля. Такое заявление американский лидер сделал в письменном поздравлении с вступлением в должность нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и лидера партии «Еш Атид» Яира Лапида, который должен занять место главы правительства через два года.

Байден отметил, что с нетерпением ждет работы с новым премьером для укрепления всех сфер тесных отношений между странами.

«У Израиля нет лучшего друга, чем США... США непоколебимо поддерживают безопасность Израиля», - цитирует американского президента ТАСС.

Байден добавил, что его администрация полностью привержена работе с новым израильским правительством для упрочения безопасности, стабильности и мира для израильтян, палестинцев и населения всего региона.

Ранее в Белом доме раскрыли детали переговоров Байдена с новыми израильским премьером.