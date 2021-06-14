В Белом доме раскрыли подробности переговоров Байдена с новым премьером Израиля
Американский лидер Джо Байден провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщили в Белом доме.
«Президент Байден поговорил с премьер-министром Беннетом, чтобы выразить свои теплые поздравления в связи с тем, что тот стал премьер-министром Государства Израиль», - сказано в сообщении, передает РИА Новости.
Как отмечается, американский лидер также выразил твердое намерение углубить сотрудничество между США и Израилем в решении ряда проблем
Политики, как подчеркнули в Белом доме, договорились консультироваться по всем вопросам, касающимся региональной безопасности, включая Иран. Джо Байден также сообщил, что его администрация планирует тесно сотрудничать с правительством Израиля в усилиях по продвижению мира, безопасности для израильтян и палестинцев.
Ранее Джо Байден заявил, что единственное решение ближневосточной проблемы – это создание двух государств. При этом, как отметил политик, его позиция о поддержке и приверженности безопасности Израиля не меняется.