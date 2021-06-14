В Госдуме оценили итоги саммита НАТО

Итоги саммита НАТО полностью соответствуют западной конъюнктуре, а большинство участников альянса придерживаются позиции США. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Итоги саммита НАТО полностью соответствуют политической конъюнктуре коллективного Запада, где большинство участников альянса светят отраженным светом от Вашингтона», ­- подчеркнул он.

По словам политика, это касается и весьма конструктивных положений коммюнике, например, отказа от размещения ракет наземного базирования в Европе. Главной целью прошедшего саммита НАТО было создать определенный фон для встречи президентов России и США, подчеркнул Слуцкий.

«При этом, мы снова слышим заявления о ненаправленности против России систем ПРО в Европе, и снова нам говорят не беспокоиться относительно планов по членству в НАТО Украины и Грузии», - отметил депутат.

Он добавил, что Россия также не стремится к конфронтации с НАТО и полностью открыта к диалогу по вопросам безопасности и контроля над вооружениями, но только «на равной, взаимоуважительной и транспарентной основе».

Ранее лидеры НАТО в ходе саммита в Брюсселе подтвердили, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса. При этом сроки возможного вступления этих стран в организацию не указаны. В коммюнике говорится о высокой оценке вклада Грузии в операции альянса, а также о поддержке реформ в стране. Помимо этого, в альянсе сообщили о поддержке прав обеих стран «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне».