Польша проиграла Словакии на Евро-2020

Польские футболисты потерпели поражение в игре со сборной Словакии на Чемпионате Европы 2020. Встреча проходила 14 июня на стадионе в Санкт-Петербурге и окончилась со счетом 2:1 в пользу словаков.

В середине второго тайма, получив вторую желтую карточку, с поля был удален полузащитник сборной Польши и московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

В группе E, помимо сборной Польши и Словакии, выступают национальные команды Испании и Швеции. Матч этих сборных состоится сегодня в испанской Севилье в 22:00 по московскому времени.

Ранее сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 0:3 на Евро-2020.