В НАТО оценили продление договора СНВ-3

В НАТО приветствуют достижение соглашения о СНВ-3 между США и Российской Федерацией. Об этом говорится в итоговом заявлении по результатам встречи в Брюсселе.

В Альянсе подтвердили намерение усилить контроль над вооружениями. Разоружение и нераспространение является ключевым фактором евроатлантической безопасности, говорится в документе.

«Страны НАТО будут приветствовать новые стратегические переговоры между Соединенными Штатами и Россией о будущих мерах контроля над вооружениями, с учетом безопасности всех государств-членов НАТО», - цитирует РИА Новости заявление по итогам встречи в Брюсселе.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что Москва готова к совместной работе с Вашингтоном по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Путин отметил, что с американской стороны существует запрос на возобновление этих переговоров на экспертном уровне.