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В Англии продлили ограничения, связанные с коронавирусом

Олеся Степакова
20:58 14.06.2021
Главной причиной для отсрочки стал стремительный рост числа новых случаев заражения индийским штаммом COVID-19, который фиксируется более чем у 90% инфицированных в королевстве.
В Англии продлили ограничения, связанные с коронавирусом
© Фото: Dinendra Haria globallookpress
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Власти Великобритании заявили о продлении до 19 июля ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр королевства Борис Джонсон.

«В настоящее время мы не выполнили все требования для снятия локдауна. Снятие ограничений будет перенесено на четыре недели — на 19 июля», –сообщает BBC со ссылкой на источники в правительстве Англии.

Ранее планировалось, что ограничительные меры будут отменены 21 июня. Отмечается, что главной причиной для отсрочки стал стремительный рост числа новых случаев заражения индийским штаммом COVID-19, который фиксируется более чем у 90% инфицированных в стране.

9 июня Европейский парламент 9 июня утвердил введение в ЕС цифрового COVID-сертификата. Планируется, что документ будет содержать данные о проведенной вакцинации, отрицательном результате теста на коронавирус и о выздоровлении от него. Сертификат будет бесплатным для граждан ЕС, получить его можно будет в том числе и в бумажном виде. 

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