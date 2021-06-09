В стране и мире Коронавирус Европарламент утвердил введение в ЕС цифровых COVID-сертификатов Егор Левин Одобрили введение нового документа 546 членов парламента, не одобрили - 93. © Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress Читайте нас на: В ходе заключительного голосования в Европейском парламенте 9 июня было утверждено введение в ЕС цифрового COVID-сертификата. Одобрили введение нового документа 546 членов парламента, не одобрили - 93. Воздержавшимся оказался 51 парламентарий. Сообщается, что система цифровых COVID-сертификатов начнет действовать с 1 июля 2021 года. Информацию цитирует РИА Новости. Планируется, что сертификат будет содержать данные о проведенной вакцинации, отрицательном результате теста на коронавирус и о выздоровлении от него. Сертификат будет бесплатным для граждан ЕС, получить его можно будет в том числе и в бумажном виде. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика