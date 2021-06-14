Вместе распеваются и болеют друг за друга: как участники «Новой звезды» готовятся к финалу конкурса

Старые суперхиты и только что написанные песни, поддержка знаменитых артистов и выступления, выверенные до деталей. Всероссийский музыкальный конкурс «Новая Звезда» находится на финишной прямой. К уже отобранной пятерке финалистов присоединятся еще несколько претендентов на главный приз.

Перед финалом конкурса атмосфера среди участников стала больше дружеской. Конкуренция давно переросла в творческую взаимовыручку. Музыканты вместе распеваются и искренне болеют друг за друга.

«Этот момент я никогда не забуду! Вон стоит Дмитрий Маликов, мое сердце прямо трепещет», - поделилась тувинская певица Шенне.

Ее уже называют Бритни Спирс этого конкурса, но для номера с Маликовым она вновь поменяла имидж. Даже сам Дмитрий отметил ее необычную манеру исполнения.

«Ее голос такой необычный, и он вносит в эту песню еще другую краску совершенно, я еще не понял какую, но позитивную», - рассказал певец.

В фан-зоне, где участники готовятся выйти на сцену, дуэт NANSI & SIDOROV держат на руках свою грудную дочь. Она появилась на свет после отборочного этапа конкурса. И уже в финале поддерживает родителей-вокалистов.

«Самый главный итог вообще всей нашей жизни. Новая Звезда - это она», - рассказали Анастасия и Олег Сидоровы.

Диана Тагиева из Иваново тоже решила продолжить борьбу за победу, несмотря на кардинальные изменения в своей жизни - за 10 дней до финала она стала мамой.

За участников «Новой звезды» болеют целыми областями и республиками. Смотрят все эфиры и присылают сообщения в поддержку. Как это было с бурятской певицей Бадма-Ханда, которая пробилась в финал и выиграла в голосовании телезрителей. Теперь она споет еще и в звездном дуэте с Зарой.

«Все, кто слышат ее, слышат ее чарующий голос, ее удивительное исполнение, она нравится всем. Она просто душа бурятского народа. Она показывает всю глубину культуры. И в ее голосе слышится и ширь степи, и чистота Байкала», - отметил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Тридцать новых песен написаны специально для финалистов. Каждое их выступление - это отдельный мини-спектакль и шоу, поставленное профессионалами. Участникам на сцене нужно выложится на все сто.

«Каждый из нас всегда искренен в своих оценках. Вокал, полностью законченный номер, все это складывается в единое целое. Но вот будем сегодня драться», - заявил член жюри Юрий Николаев.

Лучшие вокалисты страны, красочное шоу в режиме живого звука, и конечно, раскрытие главной интриги , кто же он - победитель Всероссийского музыкального конкурса «Новая Звезда» смотрите сегодня в 21:00 по московскому времени.