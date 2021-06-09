«За меня встала республика»: финалистка «Новой звезды - 2021» рассказала, что помогло занять ей первое место в смс-голосовании

Этническая исполнительница из Республики Карачаево-Черкесия Марьяна Алботова рассказала, что для нее значит участие в финале всероссийского вокального конкурса «Новая звезда - 2021» и поддержка ее земляков. В полуфинале она исполнила трагичную сольную композицию, но теперь споет в дуэте с автором песен и певицей Ириной Дубцовой.

По результатам смс-голосования представительница Карачаево-Черкесии заняла первое место. За это она поблагодарила всех, кто отдал за нее голоса.

«Было очень приятно, за меня встала практически вся республика. Все начали пересылать друг другу видео, обращались с просьбами о голосовании, и так сложилось, что я все-таки заняла первое место с большим процентом - 54,9%. Огромное спасибо республике за поддержку», - поделилась Марьяна.

Говоря о грядущем выступлении, Алботова не смогла не отметить свою глубокую симпатию к Дубцовой, с которой они споют самую знаковую ее песню - «О нем».

Финал всероссийского вокального конкурса «Новая звезда - 2021» состоится в воскресенье, 13 июня, в 21.00. Это будет не просто битва лучших вокалистов страны, но и масштабное красочное шоу, где в режиме живого звука зрители услышат и абсолютно новые песни от лучших композиторов, написанные специально для участников, и любимые и уже полюбившиеся хиты отечественных звезд первой величины. Председатель жюри Максим Дунаевский лично назовет имя самого сильного вокалиста страны по версии «Новой звезды - 2021».