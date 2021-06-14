В стране и мире Открытое горение на АЗС в Новосибирске ликвидировали Анна Назайкина Как сообщается, в результате происшествия пострадал 21 человек, восемь из них в тяжелом состоянии. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на автозаправочной станции в Новосибирске. Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ. «В 17.03 ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении. Напомним, что в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, сегодня произошло возгорание на АЗС, резервуары с топливом начали взрываться. По последней информации, в результате происшествия пострадал 21 человек, восемь из них в тяжелом состоянии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика