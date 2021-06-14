Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Открытое горение на АЗС в Новосибирске ликвидировали

Анна Назайкина
17:28 14.06.2021
Как сообщается, в результате происшествия пострадал 21 человек, восемь из них в тяжелом состоянии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на автозаправочной станции в Новосибирске. Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ.

«В 17.03 ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, сегодня произошло возгорание на АЗС, резервуары с топливом начали взрываться. По последней информации, в результате происшествия пострадал 21 человек, восемь из них в тяжелом состоянии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:26 В стране и мире
Видео
Названа причина крупного пожара на АЗС в Новосибирске
18:38 В стране и мире
Видео
Вместе распеваются и болеют друг за друга: как участники «Новой звезды» готовятся к финалу конкурса
16:36 В стране и мире
Путин заявил, что Россия готова к совместной работе с США по ДСНВ
16:11 В стране и мире
Путин назвал НАТО пережитком холодной войны
16:02 В стране и мире
В СК Белоруссии заявили о заинтересованности в международном сотрудничестве по делу Ryanair
Популярное
Путин в ходе интервью NBC попросил журналиста не «затыкать ему рот»
Путин назвал «мачизмом» жесткую риторику из США в свой адрес
Видео
«ДТП» с участием скейтера и лошади в Санкт-Петербурге попало на видео
Названы пять признаков надвигающейся деменции
СМИ: Елизавета II разрешила членам семьи «воевать» с ложью принца Гарри и Меган Маркл
Немецкие СМИ объяснили, почему Гитлер проиграл в войне
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.