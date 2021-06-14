Путин в ходе интервью NBC попросил журналиста не «затыкать ему рот»

В ходе интервью NBC Владимир Путин заявил, что журналист не дает ему ответить на вопросы и постоянно прерывает, когда высказывания главы государства не нравятся корреспонденту.

В том числе во время интервью речь зашла о том, что в РФ некоторым представителям оппозиции присваивают статус иностранных агентов. Путин ответил, что данный закон был принят в США еще 1930-е годы и является более жестким.

После того, как президент России начал отвечать, журналист стал прерывать его.

«Дайте мне ответить, Вы же мне задали вопрос. Вам не нравится мой ответ, и Вы меня сразу прерываете. Это некорректно», - попросил Путин.

Затем аналогичная история произошла, когда президент РФ стал отвечать на вопрос о вмешательстве стран в дела других государств.

«Если Вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, Вам все станет ясно. Но Вам не нравится мой ответ, Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали Ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?», - спросил Путин.

В интервью этому же телеканалу президент России назвал «мачизмом» жесткую риторику из США в свой адрес.