Путин назвал «мачизмом» жесткую риторику из США в свой адрес

Владимир Путин заявил, что за время своей работы привык к атакам с разных сторон по очень многим поводам, «разного качества и остроты». Президент России отметил, что в настоящее время его уже ничего не удивляет. Так он отреагировал на жесткую риторику из США в свой адрес.

«Мне кажется, что это вообще проявление отчасти общей американской культуры. Конечно, скажем, в Голливуде есть ‒ вспомнили про Голливуд в начале нашей беседы ‒ глубокие вещи, которые, безусловно, можно отнести к произведениям искусства в области кинематографии. Но чаще всего это такой мачизм», - сказал глава государства в интервью американскому каналу NBC.

При этом, подчеркнул президент, если после такой риторики следует предложение о встрече, то это можно рассматривать как желание к совместной работе.

«Если это желание серьезное, мы готовы это поддержать», - добавил Путин.

Также президент России заявил, что его не удивило то, что Байден не выдвинул никаких предварительных условий перед встречей.

«Мы, несмотря на такую, казалось бы, жесткую риторику, ожидали таких предложений, потому что внутриполитическая повестка в Штатах не давала нам возможности восстанавливать отношения на каком-то приемлемом уровне. Это должно было состояться рано или поздно. Ну вот Президент Байден проявил такую инициативу. До этого, как Вы знаете, он поддержал продление Договора о СНВ, что не могло не встретить с нашей стороны поддержку», - сказал Путин.

Президент России уточнил, что за последние годы двусторонние отношения деградировали до самой низкой планки, но все же есть вопросы, которые требуют сверки часов.

Также Путин считает, что Вашингтон во взаимоотношениях с Москвой будет продвигать свои интересы в экономической, политической и военной сферах.

«Но все-таки я склонен думать, что, несмотря на все эти политесы, США будут продвигать в отношениях с Россией то, что они считают нужным и важным для себя и прежде всего для себя, для своих экономических, политических и военных интересов», - добавил президент.

Ранее в этом же интервью Владимир Путин объяснил, почему после его ухода с поста президента ничего не обрушится.