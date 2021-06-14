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Путин заявил, что после его ухода с поста президента России ничего не обрушится

Иван Линдеманн
16:07 14.06.2021
По словам главы государства, для него в жизни нет более значимой задачи, чем укрепление России.
Путин заявил, что после его ухода с поста президента России ничего не обрушится
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Владимир Путин считает, что после его ухода с поста президента России ничего не обрушится.

«Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом ‒ слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет», - сказал президент в интервью американскому телеканалу NBC.

Сейчас, по словам Путина, у России много проблем, на ситуация изменилась.

«Если мы посмотрим ситуацию, в которой находилась Россия в 2000 году, она балансировала на грани сохранения своего суверенитета, целостности территориальной, количество граждан за чертой бедности было колоссальным и катастрофическим»

Также глава государства рассказал, кого он хочет видеть своим преемником. По словам Путина, для него в жизни нет более значимой задачи, чем укрепление России.

«Я сделаю все, чтобы преданные стране люди, готовые положить на алтарь Отечества жизнь, были поддержаны», - сказал он.

Кроме того, президент ответил на вопрос, будет ли он защищать своего преемника так, как в свое время это сделал Борис Ельцин.

«Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное ‒ это судьба страны и ее народа», - сказал он.

Полная версия интервью с президентом России опубликована на сайте Кремля.

Ранее президент рассказал об учениях НАТО и США у российских границ

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