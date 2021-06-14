«Представьте, если бы мы послали свои войска к вашим границам»: Путин высказался об учениях НАТО и США

Учения НАТО и США проходят в непосредственной близости от российских границ. Вопросом, что бы могло произойти, если бы РФ сделала то же самое, задался Владимир Путин.

«Представьте, если бы мы послали свои войска непосредственно к вашим границам. Каков бы был ваш ответ?», - заявил президент России в интервью американскому телеканалу NBC.

Путин также подчеркнул, что Россия осуществляет военные учения на собственной территории.

«Он сказал, что НАТО на рутинной основе осуществляет военные учения вблизи российской границы, и упомянул об учениях США на Аляске, которая, как он упомянул, находится вблизи российской границы», - приводит слова президента РФ телеканал.

Также в интервью NBC Путин рассказал о заключении Алексея Навального. По словам главы государства, в колонии с оппозиционером будут обращаться не хуже, чем с другими.