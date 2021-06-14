Путин заявил, что не знал заранее об аресте Протасевича в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему ничего заранее не было известно об аресте в Минске основателя признан белорусскими властями экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на интервью российского лидера.

«Относительно Белоруссии Путин настаивал, что не знал заранее о том, что испытывающий проблемы президент страны Александр Лукашенко должен был арестовать оппозиционного журналиста, используя уловку, чтобы заставить самолет с ним сделать экстренную посадку в столице Минске», - передает телеканал.

Напомним, что инцидент произошел 23 мая. Тогда самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. В Белоруссии объяснили, что поступило сообщение о наличии взрывного устройства на борту. После проверки информация о бомбе не подтвердилась.

Впоследствии в Минске сообщили, что в самолете находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Данный паблик в стране признали экстремистским, а сам молодой человек находился в розыске. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму в связи с тем, что является обвиняемым по уголовной статье «массовые беспорядки».

Вместе с Протасевичем была на два месяца задержана и его спутница Софья Сапега. По информации МИД РФ, ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.