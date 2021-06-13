Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве летом

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода будет в России и столице. По словам эксперта, В Москве и средней полосе солнечная и сухая погода задержится надолго.

«Сегодня природа пройдет определенный рубикон в устойчивом становлении погоды на летние рельсы», - написал Тишковец в Instagram.

Он также поделился прогнозом на следующую неделю.

«14 и 15 июня несмотря на то, что в атмосфере Центральной России сохранится циклоническая деятельность с вероятностью мозаичных скоротечных ливней и гроз, ночью будет не ниже +12, +17, а днем июньское солнце сумеет прогреть воздух до +24, +29», - рассказал метеоролог.

По словам синоптика, 16 июня могут быть дожди и шквалистый ветер, что ненадолго понизит дневную температуру.

«Температура воздуха составит плюс 9–14, днем плюс 21–26, то в последующие сутки показания термометров будут только прибавлять, и к следующим выходным в темное время суток ожидается плюс 13–18, а в разгар дня плюс 26–31 градус», — заключил специалист.

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