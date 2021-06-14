Путин заявил, что движение BLM имеет под собой основания
По словам президента России, в РФ всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права.
© Фото: Stephen Zenner, Keystone Press Agency, Globallookpress
Движение Black Lives Matter (BLM) в США имеет под собой основания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News.
«Для этого есть определенные основания», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос о том, что он думает о движении BLM.
Президент России добавил, что в РФ всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права.
В 2013 году три чернокожие женщины — Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети – начали проект по созданию политического движения под названием Black Lives Matter. BLM началось с хештега в социальных сетях #BlackLivesMatter.