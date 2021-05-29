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«Деньги черных важны»: как обогащаются лидеры движения Black Lives Matter

Алексей Курильченко
Россина Бодрова
05:05 29.05.2021
Соучредитель движения BLM Патрисс Хан-Каллорс не бедствует - ей «пожертвовали» достаточно денег, чтобы она могла купить пару особняков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: AdMedia Globallookpress
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Пока городские власти подсчитывают убытки после очередного нашествия сторонников BLM, американские журналисты публикуют свои цифры: соучредителя движения Патрисс Хан-Каллорс подозревают в присвоении денег фонда - в прошлом году из 90 миллионов долларов, полученных путем пожертвований, только лишь 22 потратили на нужды общины. О судьбе остальной суммы - неизвестно. В миссионерской деятельности Каллорс не уверены даже ее коллеги.

«Если вы называете себя социалистом, вы должны спросить, сколько ее личных денег идет на благотворительность. Это заставляет людей сомневаться в обоснованности движения», - заявил глава организации Black Lives Matter в Нью-Йорке Хок Ньюс.

Зато нет сомнений, кому принадлежит роскошная резиденция в Лос-Анджелесе, кстати в «белом» квартале - дом в 220 «квадратов» Каллорс купила пару месяцев назад за 1.5 миллиона долларов. Приобретать недвижимость начала еще в 2016-ом - BLM к тому времени набирало обороты. Два коттеджа - в Инглвуде и Южной Части Лос-Анджелеса - за полмиллиона, и «нестандартное ранчо» в Джорджии - с собственной полосой для частных самолетов. Каллорс заявила, что покидает руководящий пост, а днем ранее обратилась к подписчикам.

 «Я тааааак горжусь работой, которую я вела последние 8 лет», - заявила Каллорс.

Гордиться и правда есть чем. За эти годы Каллорс создала десятки коммерческих и некоммерческих организаций, которые, по сути, являлись негласными оффшорами для отмыва денег. Причем на самом сайте BLM - глухо. Последние мероприятия - от февраля 2019-го. Зато кнопка «пожертвовать» красуется на главной странице.

BLM вовсю монетизируется - Каллорс сотрудничает с Warner Brothers, записывает ролики для глянцевого издания Vogue. На подиумах Нью-Йорка и Милана модели в коллекциях с политическим дизайном. Все это Америка уже проходила - в 1968 году радикальная политическая партия «Черные пантеры» отличалась характерными беретами, символизирующими сопротивление. Сегодня за символы берут хештеги - «#нарушитьмолчание» стал одним из прибыльных в сети.

«Индустрия моды обязана не игнорировать происходящее. Я всем написала письмо с призывом провести молчаливую забастовку на неделе моды», - заявила генеральный директор фонда Fashion for All Ханна Стаудемайр.

При полном параде и в люксовых аксессуарах - брат погибшего Джорджа Флойда, Филониз. После визита на Капитолийский холм и встречи с президентом Байденом и премьером Харрис он дает интервью журналистам.

«Мы всегда будем проявлять такую активность, чтобы попытаться помочь, потому что законопроект о "справедливой полиции" имени Джорджа Флойда должен быть принят, потому что он написан кровью», - сказал Филониз.

Акт справедливости имени Флойда уже на рассмотрении в сенате. Закон запрещает аресты с применением насилия или удушения. И теперь американская полиция перед агрессивной толпой отступает все чаще.

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