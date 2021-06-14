Путин заявил, что с Навальным будут обращаться в колонии не хуже, чем с другими

С заключенным Алексеем Навальным будут обращаться в колонии не хуже, чем с другими. Об этом заявил Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News.

«С ним будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим», - сказал он.

Напомним, что 2 февраля 2021 года условный срок Навального по делу компании «Ив Роше» был заменен на реальный. Оппозиционер проведет в колонии общего режима 3,5 года.

На прошлой неделе Мосгорсуд признал ФБК (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) и «Штабы Навального» экстремистскими организациями.