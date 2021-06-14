В стране и мире Политолог оценил шансы Украины получить компенсацию от США после запуска «Северного потока-2» Олеся Степакова По словам эксперта, текущей риторикой Киев пытается «поднять акции», но реальных результатов вряд ли стоит ждать. © Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Официальному Киеву не стоит ждать компенсаций после окончания строительства «Северный потока - 2». Об этом РИА Новости рассказал программный директор РСМД, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Тимофеев. «Я не думаю, что какие-то компенсации здесь возможны, тем более мне кажется, что никакие компенсации американцы или ЕС украинцам представлять не будут. Другое дело, что сами украинцы будут ставить этот вопрос. В Америке могут быть идеи о том, что нужно заставить ЕС Украине что-то компенсировать. Вне всяких компенсаций Украине и так оказывается довольно солидная помощь. Может быть, это будет элемент торга с тем, чтобы эту помощь так или иначе расширить, но какой-то прямой компенсации за "Северный поток - 2" Украине ждать не следует», – заявил политолог. По словам Тимофеева, текущей риторикой Киев пытается «поднять акции», но реальных результатов вряд ли стоит ждать. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на компенсацию после окончания строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, Германия и Штаты в настоящее время ведут переговоры, но Украина в них не участвует. По словам Кулебы, если Киеву предложат переговоры о компенсации, тогда власти подумают над этим. По его мнению, «Северный поток-2» представляет не только экономическую угрозу, но и угрозу безопасности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика