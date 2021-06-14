Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог оценил шансы Украины получить компенсацию от США после запуска «Северного потока-2»

Олеся Степакова
14:46 14.06.2021
По словам эксперта, текущей риторикой Киев пытается «поднять акции», но реальных результатов вряд ли стоит ждать.
Политолог оценил шансы Украины получить компенсацию от США после запуска «Северного потока-2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Официальному Киеву не стоит ждать компенсаций после окончания строительства «Северный потока - 2». Об этом РИА Новости рассказал программный директор РСМД, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Тимофеев.

«Я не думаю, что какие-то компенсации здесь возможны, тем более мне кажется, что никакие компенсации американцы или ЕС украинцам представлять не будут. Другое дело, что сами украинцы будут ставить этот вопрос. В Америке могут быть идеи о том, что нужно заставить ЕС Украине что-то компенсировать. Вне всяких компенсаций Украине и так оказывается довольно солидная помощь. Может быть, это будет элемент торга с тем, чтобы эту помощь так или иначе расширить, но какой-то прямой компенсации за "Северный поток - 2" Украине ждать не следует», – заявил политолог.

По словам Тимофеева, текущей риторикой Киев пытается «поднять акции», но реальных результатов вряд ли стоит ждать.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на компенсацию после окончания строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, Германия и Штаты в настоящее время ведут переговоры, но Украина в них не участвует. По словам Кулебы, если Киеву предложат переговоры о компенсации, тогда власти подумают над этим. По его мнению, «Северный поток-2» представляет не только экономическую угрозу, но и угрозу безопасности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:56 В стране и мире
Видео
Огненное облако: взрыв на АЗС в Новосибирске попал на видео
14:40 В стране и мире
Путин заявил, что Россия обеспокоена кибердеятельностью НАТО
13:00 В стране и мире
Совет ЕС разрешил поездки внутри союза обладателям европейских COVID-сертификатов
10:13 В стране и мире
Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на дистанционное обучение
08:59 В стране и мире
Видео
Лучшие из лучших: кто стал победителем первого финала конкурса «Новая Звезда»
Популярное
Видео
«ДТП» с участием скейтера и лошади в Санкт-Петербурге попало на видео
СМИ: Елизавета II разрешила членам семьи «воевать» с ложью принца Гарри и Меган Маркл
Немецкие СМИ объяснили, почему Гитлер проиграл в войне
На Украине предложили выкупить часть акций «Северного потока-2»
Названы пять признаков надвигающейся деменции
Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» пожилых и граждан с хроническими заболеваниями
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.