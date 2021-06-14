Эксперт рассказала, как правильно убирать тополиный пух в квартире

Убирать тополиный пух в квартире при помощи пылесоса - не самое лучшее решение. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала сотрудник клининговой компании Ксения Залевская. При этом эксперт назвала простые способы борьбы с последствиями цветения тополя внутри помещения.

«Тополиный пух - он очень легкий, и пылесосами его нежелательно высасывать, потому что засоряются фильтра. А так, в своей квартире, для увлажнения воздуха я наливаю в баночки воду и ставлю на окна, например, за цветы. Потому, что вода притягивает тополиный пух. Еще я опрыскиваю квартиру. Ковры, полы опрыскиваю, чтобы пух прилипал и тогда влажной тряпочкой его можно будет убрать», - объяснила специалист.

Залевская также сообщила, что из-за использования пылесоса тополиный пух разлетается по квартире и забивается в труднодоступные места.

«Пылесос пух засасывает, а с обратной стороны он его раздувает и забивает его под шкафы, под кровати. Поэтому лучше сначала опрыскать поверхность, а потом уже только собирать. И ни в коем случае его не надо поджигать. В квартире также нужно использовать москитные сетки или марли, чтобы пух не попадал внутрь. А если он проник, то чаще увлажнять, делать влажную уборку. Побольше увлажнять квартиру, если есть увлажнители - включать их, чтобы пух притягивался», - резюмировала она.

Ранее врач аллерголог-иммунолог высшей категории Константин Лобанов в беседе со «Звездой» развеял миф о способности тополиного пуха вызывать аллергию.