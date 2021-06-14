Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказала, как правильно убирать тополиный пух в квартире

Роман Захаров
14:44 14.06.2021
Сотрудница клининговой компании рассказала о простых правилах, которые помогут легко избавиться от последствий цветения тополя в квартире.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Убирать тополиный пух в квартире при помощи пылесоса - не самое лучшее решение. Об этом  в беседе со «Звездой» рассказала сотрудник клининговой компании Ксения Залевская. При этом эксперт назвала простые способы борьбы с последствиями цветения тополя внутри помещения.

«Тополиный пух - он очень легкий, и пылесосами его нежелательно высасывать, потому что засоряются фильтра. А так, в своей квартире, для увлажнения воздуха я наливаю в баночки воду и ставлю на окна, например, за цветы. Потому, что вода притягивает тополиный пух. Еще я опрыскиваю квартиру. Ковры, полы опрыскиваю, чтобы пух прилипал и тогда влажной тряпочкой его можно будет убрать», - объяснила специалист.

Залевская также сообщила, что из-за использования пылесоса тополиный пух разлетается по квартире и забивается в труднодоступные места.

«Пылесос пух засасывает, а с обратной стороны он его раздувает и забивает его под шкафы, под кровати. Поэтому лучше сначала опрыскать поверхность, а потом уже только собирать. И ни в коем случае его не надо поджигать. В квартире также нужно использовать москитные сетки или марли, чтобы пух не попадал внутрь. А если он проник, то чаще увлажнять, делать влажную уборку. Побольше увлажнять квартиру, если есть увлажнители - включать их, чтобы пух притягивался», - резюмировала она.

Ранее врач аллерголог-иммунолог высшей категории Константин Лобанов в беседе со «Звездой» развеял миф о способности тополиного пуха вызывать аллергию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:56 В стране и мире
Видео
Огненное облако: взрыв на АЗС в Новосибирске попал на видео
14:40 В стране и мире
Путин заявил, что Россия обеспокоена кибердеятельностью НАТО
13:00 В стране и мире
Совет ЕС разрешил поездки внутри союза обладателям европейских COVID-сертификатов
10:13 В стране и мире
Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на дистанционное обучение
08:59 В стране и мире
Видео
Лучшие из лучших: кто стал победителем первого финала конкурса «Новая Звезда»
Популярное
Видео
«ДТП» с участием скейтера и лошади в Санкт-Петербурге попало на видео
СМИ: Елизавета II разрешила членам семьи «воевать» с ложью принца Гарри и Меган Маркл
Немецкие СМИ объяснили, почему Гитлер проиграл в войне
На Украине предложили выкупить часть акций «Северного потока-2»
Названы пять признаков надвигающейся деменции
Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» пожилых и граждан с хроническими заболеваниями
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.