Путин назвал фарсом обвинения России в хакерских атаках на США

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал фарсом обвинения в том, что российские хакеры и сама Москва стоят за кибератаками на США.

В беседе с журналистом NBC глава государства подчеркнул, что России ни разу так и не предоставили убедительных доказательств по предъявленным обвинениям в кибератаках и попытках влиять на президентские выборы за океаном.

Владимир Путин выразил надежду на запуск процесса сотрудничества с официальным Вашингтоном в совместной борьбе с киберпреступностью.